Karşıyaka'da Hakan'dan fedakarlık

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını kaldırıp 6 yeni futbolcusuna lisans almak için görüşmeleri sürdüren Karşıyaka'da takımın eski yıldızlarından Hakan Kuş, alacağı konusunda fedakarlık yaptı. Kulüpten alacakları transfer yasağı kapsamına girmeyen 28 yaşındaki golcü, alacağının 50 bin TL'lik kısmından feragat etti. Hakan'ın alacak dosyasının kalan parası ödenerek kapandığı öğrenildi. Yönetim Hakan için, "Hak edilmiş alacağının büyük bir kısmından feragat ederek, kulübümüz için ibraname veren eski oyuncumuz Hakan Kuş'a teşekkür ediyoruz" mesajını yayınladı.

Karşıyaka'da 2012-2021 yılları arasında kadroda bulunan Hakan Kuş, geçen sezon İskenderunspor'la play-off şampiyonluğu yaşayıp bu sezon Bursa Yıldırımspor'a transfer olmuştu.