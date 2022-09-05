Kuşadasıspor'da yüzler gülüyor - Son Dakika
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Kuşadasıspor'da yüzler gülüyor

05.09.2022 11:51
Kuşadasıspor'da yüzler gülüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Kuşadasıspor'da 3 puan mutluluğu yaşanıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kahramanmaraşspor'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Kuşadasıspor'da 3 puan mutluluğu yaşanıyor. Rakibi karşısında 20'nci dakikada geriye düşmesine rağmen ilk yarının sonunda Murat Gürbüzerol'un ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-1 eşitlikle giren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Muhammet Sait ve Ferhat'ın golleriyle galibiyete uzandı. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Bülent Ataman, bu hafta Alanya Kestelspor deplasmanında 2'de 2 yapmak için mücadele edeceklerini söyledi.


- Kuşadası
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'da yüzler gülüyor - Son Dakika

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