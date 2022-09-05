TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kahramanmaraşspor 'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Kuşadasıspor'da 3 puan mutluluğu yaşanıyor. Rakibi karşısında 20'nci dakikada geriye düşmesine rağmen ilk yarının sonunda Murat Gürbüzerol 'un ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-1 eşitlikle giren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Muhammet Sait ve Ferhat'ın golleriyle galibiyete uzandı. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Bülent Ataman, bu hafta Alanya Kestelspor deplasmanında 2'de 2 yapmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Kuşadasıspor'da yüzler gülüyor - Son Dakika

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