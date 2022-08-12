Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi - Son Dakika
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Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi

12.08.2022 10:16
Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Sultanbeyli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Berke Ayvaz'la güçlendirdi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Sultanbeyli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Berke Ayvaz'la güçlendirdi.

Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu daha önce 28 kez genç milli takımlarda forma giydi.


- Ayvalık
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi - Son Dakika
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