TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Sultanbeyli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Berke Ayvaz'la güçlendirdi.
Beşiktaş altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu daha önce 28 kez genç milli takımlarda forma giydi.
- Ayvalık
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Spor › Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi - Son Dakika
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