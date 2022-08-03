Turgutluspor'da Hoşbay memnun - Son Dakika
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Turgutluspor'da Hoşbay memnun

03.08.2022 11:16
Turgutluspor'da Hoşbay memnun

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor'da teknik direktör Sadun Hoşbay, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor'da teknik direktör Sadun Hoşbay, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Sadun Hoşbay, "Teknik adam olarak oyuncularımın antrenmana katılımı, konsantrasyonu ve birbirleriyle ilişkileri mükemmel seviyede. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bu çalışmaların meyvesini sezon içinde alacağız" dedi.

Antrenmanların startını 14 Temmuz'da tesislerinde veren Turgutlu'da Hoşbay, "Takım olma yolunda önemli adımlar kaydettik. Futbolcu kardeşlerimiz özverili çalışmalar ile bu süreci hızlandırdılar. Sabah akşam olmak üzere çift antrenmanlar ile Turgutlu'da kendi tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamlayıp sezona hazır bir şekilde gireceğiz" dedi.

"Sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'a, Kulüp Başkanımız Bülent Daşkan'a ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum" diyen tecrübeli teknik adam, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile uyum sürecini hızlı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum ve bu bizim için çok önemliydi. 2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor ile bir hazırlık maçı oynadık. Skordan bağımsız olarak tüm oyuncularımıza şans verdik. Hem onları görmek hem de neler yapıp yapamıyoruz, eksiklerimiz neler onları tespit etmek açısında bizim için verimli bir maç oldu. Kesinleşen Uşakspor ve Somaspor hazırlık maçları oynayacağız. Sezon başlayana kadar 2 hazırlık maçı daha oynayıp eksiklerimizi tamamlayıp, yeni sezona hazır halde gireceğiz" diye konuştu.

Turgutluspor'da 26 yaşındaki kaleci Fatih Demirlek'in sözleşmesi de uzatıldı.


- Turgutlu
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Hoşbay memnun - Son Dakika

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