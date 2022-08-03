Efeler'de formalar tanıtıldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 FSK'nın formaları görücüye çıktı. Yeşil- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, siyah forma EFE'ndi Forma, yeşil formanın adı üzerindeki siyah-beyazlı şerit detayıyla Memleket Sevdası, beyaz forma ise Aydın'ın katma değerli nimetleri olan 'Pamuk-Zeytin-İncir' adlarını aldı. Büyük beğeni alan tasarımlarıyla yeni sezonda giyilecek formaların taraftar için satışının ise önümüzdeki günlerde yapılacak planlamalar doğrultusunda kulübün resmi sayfalarından duyurularının yapılacağı belirtildi. Afyon'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Efeler, oynadığı ilk hazırlık maçında Belediye Kütahyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

- Nazilli