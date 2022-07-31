Efeler'e kaleci takviyesi - Son Dakika
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Efeler'e kaleci takviyesi

31.07.2022 11:32
Efeler'e kaleci takviyesi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Efeler 09 SFK, dış transfer çalışmaları kapsamında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan genç kaleci Emirhan Emir'i kiralık olarak renklerine bağladı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Efeler 09 SFK, dış transfer çalışmaları kapsamında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan genç kaleci Emirhan Emir'i kiralık olarak renklerine bağladı. Altınordu altyapısında tüm kategorilerde forma giyen 19 yaşındaki Emirhan, kalesini koruduğu İzmir ekibinde U17 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. U19 Süper Ligi ve U19 Elit Ligi'nde forma giyen başarılı kaleci, 2 sezon önce takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Bu süreçte A takımda kadroda yer alan genç file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ter döktü.


- Nazilli
YORUMLAR
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Efeler 09 SFK'den 'Kaya' gibi transfer Efeler 09 SFK'den 'Kaya' gibi transfer Somaspor'a 2 takviye daha Somaspor'a 2 takviye daha
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler'e kaleci takviyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler'e kaleci takviyesi - Son Dakika
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