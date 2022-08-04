Karşıyaka'da Güraçar raporunu verdi - Son Dakika
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Karşıyaka'da Güraçar raporunu verdi

04.08.2022 13:19
Karşıyaka'da Güraçar raporunu verdi

TFF 3'üncü Lig'de Bolu kampından dönen Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar, kadrodan eleyeceği isimlerle ilgili raporunu yönetime sundu.

TFF 3'üncü Lig'de Bolu kampından dönen Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar, kadrodan eleyeceği isimlerle ilgili raporunu yönetime sundu. Kampın birkaç sakatlık dışında iyi ve verimli geçtiğini söyleyen Güraçar, "İhsan Furkan ilk gün sakatlanıp takımla henüz başlayamadı. Cenk ayağına darbe aldı. Emre bileğindeki ödem nedeniyle hazırlık maçlarında çok süre alamadı. Ancak bizim için maçlardan çok performans antrenmanları önemliydi" dedi.

"Kadroda bir eleme yapacağız" diyen tecrübeli teknik adam, "Kampa genç takviyeli 31 kişilik kalabalık kadroyla gitmiştik. Raporumuzu yönetim kuruluna verdik. Birkaç oyuncunun kiralık veya bonservisiyle verilmesini istedim. A takım kadromuzda U19'dan 3 futbolcuyu tutacağız. Bu seçimde populist davranmadık, onlar formayı hak ederek aldı" diye konuştu.

"TRANSFER SON GÜNE KADAR BİTMEZ"

Lige kadar 3-4 hazırlık maçı daha oynayacaklarını belirten Erman Güraçar, "İhtiyaç hissedersek yönetimden transfer talep ederiz. Son güne kadar transfer bitti diyemeyiz. Tesislerimizdeki yenileme çalışmkaları da sona geldi. Tesisler yüzde 95 hazır durumda, bu çok büyük avantajımız olacak" dedi. Karşıyaka 10, 14, 21 ve 24 Ağustos'ta özel maç oynamayı planlıyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Güraçar raporunu verdi - Son Dakika

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