Karşıyaka'da kale sağlam - Son Dakika
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Karşıyaka'da kale sağlam

10.08.2022 13:27
Karşıyaka'da kale sağlam

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona çok iddialı hazırlanan Karşıyaka, kalecilerine güveniyor.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona çok iddialı hazırlanan Karşıyaka, kalecilerine güveniyor.

Geçen sezon takımın birinci kalecisi olup 2 karşılaşma hariç tüm lig maçlarında forma giyen Yusuf ve önceki sezonlarda takımın bankosu olan altyapı patentli eldiven Erdoğan'ı takımda tutan Kaf-Kaf, lig maratonu öncesi Altınordu'dan altyapıda şampiyonluklar yaşayan Enes Kalyoncu'yu da 3 yıllığına transfer etti. Bu üç file bekçisi kalede kıyasıya bir rekabet verirken 1 numaralı eldiven yine Yusuf olacak. Yeşil-kırmızılılar sezon öncesi şans bulamayan genç file bekçileri Efe, Evra Saner ve Yunus'la ise yollarını ayırdı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da kale sağlam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da kale sağlam - Son Dakika
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