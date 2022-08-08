Akhisarspor'da Evren Özbey sürpriz seçimle tekrar koltukta - Son Dakika
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Akhisarspor'da Evren Özbey sürpriz seçimle tekrar koltukta

08.08.2022 10:33
Akhisarspor'da Evren Özbey sürpriz seçimle tekrar koltukta

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra karşılıklı mahkeme kararlarıyla baş döndüren trafiğin yaşandığı Akhisarspor'da yargının yönetime kayyum atamasıyla 2 kez görevden alınan Başkan Evren Özbey, sürpriz seçimle yeniden göreve geldi.

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra karşılıklı mahkeme kararlarıyla baş döndüren trafiğin yaşandığı Akhisarspor'da yargının yönetime kayyum atamasıyla 2 kez görevden alınan Başkan Evren Özbey, sürpriz seçimle yeniden göreve geldi. Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı kayyumların 7 Ağustos'a seçim kararı aldığı yeşil-siyahlılarda bazı üyeler tarafından yeni üyeliklerin açılması için mahkemeye yapılan itiraz üzerine geçen hafta içinde seçim iptal edildi.

Özbey cephesinin karşı itirazıyla 5 Ağustos Cuma günü kongre kararı üzerine olan tedbir kaldırıldı. Tedbirin kalkmasıyla seçim dün akşam Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenirken, yaz döneminde yönetime 2 kez kayyum atanmasıyla görevden alınan Başkan Evren Özbey, seçime tek aday olarak girip yeniden koltuğa oturdu. Kulüpte son 2 sezonda başkanlık yapan Özbey'in yönetiminde kardeşleri Serhat Özbey ve Bışar Özbey'in yanı sıra Zekai Aktaş, Zekeriya Güneş, Recep İşçi, Zafer Leblebici, Özkan Söylemez, Muhittin Kahraman, Erdal Tüfekçi ile Mehmet Turanlı yer aldı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Evren, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor'da Evren Özbey sürpriz seçimle tekrar koltukta - Son Dakika

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