TFF, Arda Güler'in antrenman görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Spor

TFF, Arda Güler'in antrenman görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın antrenmanında Arda Güler'in görüntülerinin sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından açıklama yaptı. TFF, Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle bireysel çalışma yapmasına karar verildiğini ve görüntülerin milli futbolcunun koruyucu amaçlı lineer çalışmasını yansıtmadığını belirtti.

23.06.2024 23:20
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yaptığı antrenmanda gündem olan Arda Güler'in görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur. Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir. Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Arda Güler'in antrenman görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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