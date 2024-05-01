TFF, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Seçimli Genel Kurul taleplerine tepki gösterdi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): "Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Milli Takımımızın turnuva öncesi hazırlıklarını aksatma ihtimalini bile hiçe sayan bazı kulüp yöneticilerinin, tam da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacağı tarihlerde Seçimli Genel Kurul yapma yönündeki ısrarlı çabalarını hayretle izliyoruz." - İSTANBUL