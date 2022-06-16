Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Büyükekşi, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından teşekkür konuşması yaptı.
TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Spor › TFF Başkanı Büyükekşi: 'Tüm kurulların istifasını talep ediyorum' - Son Dakika
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