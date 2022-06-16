TFF Başkanı Büyükekşi: "Tüm kurulların istifasını talep ediyorum" - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi: "Tüm kurulların istifasını talep ediyorum"

16.06.2022 15:38

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Büyükekşi, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından teşekkür konuşması yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Mehmet Büyükekşi, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından teşekkür konuşması yaptı.

TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların istifasını istedi.

TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm kurulların istifasını talep ediyorum
TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm kurulların istifasını talep ediyorum
TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm kurulların istifasını talep ediyorum
TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm kurulların istifasını talep ediyorum
TFF Başkanı Büyükekşi: Tüm kurulların istifasını talep ediyorum

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: 'Tüm kurulların istifasını talep ediyorum' - Son Dakika

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