TFF Başkanı Büyükekşi: "Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan tüm kurulların istifasını talep ediyorum" - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi: "Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan tüm kurulların istifasını talep ediyorum"

17.06.2022 00:58
TFF Başkanı Büyükekşi: "Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan tüm kurulların istifasını talep ediyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Mehmet Büyükekşi seçilirken, yönetim kurulu listesi ve denetleme kurulu listesi de oylama ile seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Mehmet Büyükekşi seçilirken, yönetim kurulu listesi ve denetleme kurulu listesi de oylama ile seçildi. Büyükekşi yeni yönetim kurulu üyeleri ile güzel işlere imza atacaklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan tüm kurulların istifasını talep ediyorum" dedi.

TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkanlık görevine Mehmet Büyükekşi seçildi. 209 delegenin 158'inin oyu geçerlilik kazanırken 51'i geçersiz sayıldı.

Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi oylamasında 168 delege oy kullanırken 133'ü geçerli 35'i geçersiz kaldı. Denetleme kurulu listesi oylamasında ise 116 delege oyunun 100'ü geçerlilik kazanırken 16'sı geçersiz kaldı.

Genel Kurul'un düzenlendiği toplantıda salondaki delegelere konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Adaylık sürecimin başından itibaren güven, adalet ve şeffaflık ilkeleri prensibiyle yola çıktığımı belirtmiştim. Sizler de bugün bu prensiplere inandığınızı şahsım ve yönetim kuruluma güvendiğinizi oylarınızla ortaya koyunuz ve birlikte başarının yolunu açtınız. Siz de göreceksiniz, bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız" dedi.

"Tüm kurulların istifasını talep ediyorum"

TFF bünyesinde görev yapan tüm kurulların istifasını talep eden Büyükekşi, "Bir aydan beri bunu çok iyi bir şekilde gördünüz. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz. Ben hep söyledim. Biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Allah'ın izniyle Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara hep birlikte getireceğiz. Ben bundan sonraki dönemde de özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim kurulu listesi oluşturdum. Her bölgeye hitap eden, bir yönetim kurulumuz var. Onlarla birlikte inşallah çok güzel işlerin altında imza atacağız. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan takip, disiplin, temsilciler, etik kurulları gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak ilerlemek istiyoruz" açıklamasını yaptı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: 'Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan tüm kurulların istifasını talep ediyorum' - Son Dakika

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