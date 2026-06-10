İbrahim Hacıosmanoğlu: "Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz" - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu: "Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz"
10.06.2026 06:18  Güncelleme: 06:34
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynanacak ilk maç öncesi gruptan lider çıkmanın önemini vurguladı. Ayrıca milli takım kampını ziyaret eden dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan'ı tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gruptan lider çıkmanın önemine değinerek, "İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçı olan Avustralya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli takım kampını ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF hafif sıklet dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da takip etti.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Elif Nur Turhan gibi boksörlere ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Boksöre ihtiyacımız var, darbe indirmemiz lazım. Elif kardeşimi tebrik ediyorum. Şimdi öğrendim dünya şampiyonluğu var. İnşallah 1 kemer daha var, onu da alırsa 4 kemerin sahibi olacak. Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Burada bir ABD'li rakibiyle karşılaşacak" diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu "Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım

Avustralya karşılaşması için Hacıosmanoğlu, "Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım. İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Sıcak ama nem yok. Güneş battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda da tam antrenman havası" şeklinde konuştu.

Elif Nur Turhan da, Arizona Türk bayrağını görmenin kendisine büyük bir güç verdiğini belirterek, "Maç öncesi motivasyonu oldu. Her ne kadar branşlarımız farklı olsa da yüreklerimiz bir olacak, tek bir amaca hizmet edeceğiz, bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Mete Memiş ise, "Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. İnşallah Elif burada unvanını koruyacak, milli takımımız da gönlümüzdeki yerine gidecektir. Hem Elif'e hem de milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - ARIZONA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz' - Son Dakika

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