TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı'nı Ziyaret Etti

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede, federasyon ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılabilecek işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ziyaret sonunda Bakan Yerlikaya'ya teşekkür ederek, isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.