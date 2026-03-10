TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta - Son Dakika
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
10.03.2026 19:59  Güncelleme: 20:01
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park\'ta
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray – Liverpool maçı öncesi RAMS Park'a gelerek Galatasaray yönetiminden isimlerle tokalaşıp stadyuma giriş yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak GalatasarayLiverpool karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu RAMS Park'a geldi. Hacıosmanoğlu'nun stadyuma giriş anları kameralara yansıdı.

YÖNETİMLE TOKALAŞARAK STADA GİRDİ

Karşılaşmadan yaklaşık bir buçuk saat önce stadyuma gelen Hacıosmanoğlu'nun, girişte Galatasaray yönetiminden bazı isimlerle tokalaştığı görüldü. TFF Başkanı daha sonra protokol tribününe geçmek üzere stadyuma giriş yaptı.

DEV MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasını Hacıosmanoğlu'nun protokol tribününden izlemesi bekleniyor.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    oksatmalarda part 2. 12 7 Yanıtla
    h.m.633463 h.m.633463:
    bakanlarla baklava yiyenlere ne demeli 4 1
  • riza7337 riza7337:
    almayın bunu ramsparka uğursuz herif.. 9 3 Yanıtla
  • Uğur Güllü Uğur Güllü:
    Ne işi var bunun burda. mecburiyetten geldi tabi. Madem gelmiyorsun delikanlı gibi hiç gelme. 6 1 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    yanlış insan 5 0 Yanıtla
  • nk255252 nk255252:
    o insan değilmi bir vatandaş adam gibi adam 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta - Son Dakika
