TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park\'ta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray – Liverpool karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu RAMS Park'a geldi. Hacıosmanoğlu'nun stadyuma giriş anları kameralara yansıdı.

YÖNETİMLE TOKALAŞARAK STADA GİRDİ

Karşılaşmadan yaklaşık bir buçuk saat önce stadyuma gelen Hacıosmanoğlu'nun, girişte Galatasaray yönetiminden bazı isimlerle tokalaştığı görüldü. TFF Başkanı daha sonra protokol tribününe geçmek üzere stadyuma giriş yaptı.

DEV MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasını Hacıosmanoğlu'nun protokol tribününden izlemesi bekleniyor.