TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

2024 UEFA Süper Kupa müsabakasını takip etmek üzere Polonya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Görüşmede EURO 2032, UEFA Avrupa Ligi Finali ve UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair hazırlıkların son durumu değerlendirildi.

14.08.2024 21:16
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2024 UEFA Süper Kupa müsabakasını takip etmek üzere Polonya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'daki görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş yer aldı.

Toplantıda Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ve yine Türkiye'de oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair hazırlıkların son durumu değerlendirildi.

Türkiye'de bir UEFA ofisinin açılması da toplantı gündeminde yer aldı.

UEFA Başkanı Ceferin de TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu UEFA'nın Nyon'daki genel merkezine davet etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, görüşmenin sonunda UEFA Başkanı Ceferin'e A Milli Takım formasını, Ceferin de Hacıosmanoğlu'na 2024 UEFA Süper Kupa maçında kullanılacak topu hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü - Son Dakika

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