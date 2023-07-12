TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den beklenmedik karar! MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor

süleyman hakan gökşen:

MHK başkanını daha yeni atamadınız mı? başkası mı atamıştı ? Lale Orta kadın diye mi ipi çekildi ? sizler kadına tahammül edemiyorsunuz, eğer hakemlerde sürekli sorun varsa, bunu ilgili başkanı değiştirmekle çözemezsiniz, başkanın da bağlı olduğu başkanın değişmesi gerekir...