TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den beklenmedik karar! MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den beklenmedik karar! MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor

12.07.2023 10:22

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, güven tazeleyerek yeni döneme başladıktan sonra MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu atamaya karar verdi. İbanoğlu, hafta sonuna kadar ekibini belirleyerek Büyükekşi'ye sunacak.

3 hafta önce yapılan seçimlere tek aday olarak giren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, güven tazeleyerek yeni döneme başlamıştı. Kurulları atamaya başlayan Büyükekşi, MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor.

EKİBİNİ BELİRLEYECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Büyükekşi, MHK'nin yeni başkanı olarak Ahmet İbanoğlu'nu atayacak. İbanoğlu'nun ekibini belirleyerek hafta sonuna kadar Büyükekşi'ye sunacağı belirtildi.

MHK'DE GÖREV ALDI

Süper Lig hakemliği ve uzun yıllar Süper Lig gözlemciliği yapan İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta'nın başkanlığını yaptığı MHK'lerde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den herkesi şaşırtan karar! MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu getiriliyor
Ahmet İbanoğlu
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: MHK başkanını daha yeni atamadınız mı? başkası mı atamıştı ? Lale Orta kadın diye mi ipi çekildi ? sizler kadına tahammül edemiyorsunuz, eğer hakemlerde sürekli sorun varsa, bunu ilgili başkanı değiştirmekle çözemezsiniz, başkanın da bağlı olduğu başkanın değişmesi gerekir... Cevap Yaz 5 8 Yayından Kaldır
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Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den beklenmedik karar! MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor - Son Dakika


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