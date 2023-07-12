3 hafta önce yapılan seçimlere tek aday olarak giren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, güven tazeleyerek yeni döneme başlamıştı. Kurulları atamaya başlayan Büyükekşi, MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Büyükekşi, MHK'nin yeni başkanı olarak Ahmet İbanoğlu'nu atayacak. İbanoğlu'nun ekibini belirleyerek hafta sonuna kadar Büyükekşi'ye sunacağı belirtildi.
Süper Lig hakemliği ve uzun yıllar Süper Lig gözlemciliği yapan İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta'nın başkanlığını yaptığı MHK'lerde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den beklenmedik karar! MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor - Son Dakika