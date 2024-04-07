TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, mali genel kurulu seçimli genel kurul olarak yapacak - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Çayelispor, Arsin İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Murat Perker'in 2 golü ve Halil İbrahim Cenik'in bir golüyle skoru belirleyen Çayelispor, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4. etapla sona erdi. Polonya'dan Marcin Budzinski birinci oldu.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşları trafik konusunda uyardı. Aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Manavgat karakollarında devriye görevine başladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Karaman FK, sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. İbrahim Can'ın golüne karşılık Rıdvan'ın golüyle Fethiyespor beraberliği sağladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve TFF 3. Lig'e düştü. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?