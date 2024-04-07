TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, mali genel kurulu seçimli genel kurul olarak yapacak

Bursaspor, 1461 Trabzon'a mağlup olarak TFF 3. Lig'e düştü

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve TFF 3. Lig'e düştü. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.