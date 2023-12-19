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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Mustafa Kemal Ulusu nezaket ziyareti - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Mustafa Kemal Ulusu nezaket ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mustafa Kemal Ulusu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Görüşmede Ulusu, Türk futbolunun gelişimi ve deneyimlerini paylaştı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'ye Mustafa Kemal Ulusu nezaket ziyareti
19.12.2023 - 12:04,
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Haziran 1984-Temmuz 1985 yılları arasında başkanlık yapan Mustafa Kemal Ulusu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Mustafa Kemal Ulusu, kendi başkanlık döneminden bugüne kadar gelinen süreçte Türk futbolunun gelişimini ve yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Mustafa Kemal Ulusu'ya ziyareti için teşekkür ederek, A Milli Takım forması takdim etti. Ulusu da kendisine yazdığı kitabı hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Mustafa Kemal Ulusu nezaket ziyareti - Son Dakika
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