Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF başkanlığına aday olacağına yönelik iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sancak, kendisine TFF başkanlığını yakıştıranlara teşekkür ederek çıkan iddiaları yalanladı.
Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medyada benim için TFF başkanı olmamı öneren, layık gören herkese çok teşekkür ederim. Ama velakin benim öyle bir talebim, bir amacım, bir hedefim yok, olmayacak da benim tek bir amacım ve hedefim var, Türk futbolunu adaletle layıkıyla, amasız Türk futbolunun sorunlarıyla ve gelişimiyle uğraşacak birini ve ekibini ayrıca 4+1 kulübün adamı değil, hukukun üstünlüğüne inanan adaletle yönetecek bir ekibin, ortaya çıkmasına katkı sağlamak adına, her türlü mücadeleyi, amasız bir şekilde vereceğimi, herkesin bilmesini isterim, saygılarımı ve sevgilerimi kabul edin lütfen." dedi.
Son Dakika › Spor › TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi - Son Dakika
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Bilecik minikler teşvik il şampiyonası, rekor katılımla gerçekleşti. Şampiyonada minik sporculara ve desteklerinden dolayı sporcu velilerine teşekkür eden İsmail Torunlar, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle bu turnuvaları daha sık yapmayı ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda başarılı sonuçlar elde etmeyi planladıklarını belirtti. Minik kızlarda Zeynep Naz Terzi birinci olurken, minik erkeklerde ise Güney Cebeli birinci oldu.
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Hentbol Erkekler Süper Lig 20. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 39-25 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 14'e yükseltti.
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