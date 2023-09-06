TFF, Beşiktaş Park Stadyumu'nu Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri için aday gösterdi

2026 ve 2027 yıllarında yapılacak Avrupa ve Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapması için TFF, Beşiktaş Park Stadyumu'nu aday gösterdi.

AVRUPA YA DA KONFERANS LİGİ FİNALİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

2024'TE BELLİ OLACAK

Açıklamanın devamında ise "Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir." denildi.