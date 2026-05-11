TFF'den 2026 Dünya Kupası Kadrosu Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunun açıklandığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız." - İSTANBUL