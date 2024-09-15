Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor'un bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda yeniden kulüp başkanlığına seçilen Ali Çamlı için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kayserispor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Çamlı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Spor › TFF'den Ali Çamlı'ya Tebrik Mesajı - Son Dakika
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