TFF'den deplasman yasağı ve Rezerv Lig açıklaması - Son Dakika
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TFF'den deplasman yasağı ve Rezerv Lig açıklaması

30.06.2022 09:11
TFF'den deplasman yasağı ve Rezerv Lig açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda seyirci deplasman yasağının kalktığını ifade ederken, yeni sezonda bir rezerv lig kurulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonunda seyirci deplasman yasağının kalktığını ifade ederken, yeni sezonda bir rezerv lig kurulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, rakip takım seyircilerinin deplasman yasağının kalktığını açıkladı. TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrıca yeni sezonda bir rezerv lig kurulacağını da ifade etti.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararları almıştır:

1. 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig'in kurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig'e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.

2. 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Ayrıca, ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. " - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Riva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den deplasman yasağı ve Rezerv Lig açıklaması - Son Dakika

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