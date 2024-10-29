Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, " Trendyol Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastanede tedavi altına alınan Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF'den Emre Kaplan'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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