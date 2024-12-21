TFF'den Emre Yazgan için taziye mesajı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda, "Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesine tırmanışı esnasında çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı, yaralı sporcularımıza acil şifalar diliyor; çığdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.