TFF'den Ertuğrul Doğan'a Tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfında yeniden başkan seçilen Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından yeniden başkanlığa seçilen Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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