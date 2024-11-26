TFF\'den Erzurum\'a Futsal Ziyareti

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Murat Kaya ile TFF Futsal ve Plaj Milli Takımları Müdürü Can Günal, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Çakmur ile futsal milli takımının kampları ve maç programları ile bilgi veren TFF kurmayları Erzurumlu bürokrata milli takım forması hediye ettiler.

Çakmur, anlamlı hediye için Futsal Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Murat Kaya ile Futsal ve Plaj Milli Takımları Müdürü Can Günal'a teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ERZURUM