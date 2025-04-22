TFF'den istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu - Son Dakika
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TFF'den istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu

TFF\'den istifa eden Ceyhun Kazancı\'nın yerine gelen isim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda eski başkan vekili Ceyhun Kazancı'nın istifasının ardından boşalan "A Milli Takım Sorumlusu" görevine 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz getirildi. Otyakmaz, federasyonda aynı zamanda İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.

22.04.2025 19:04
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda yeni bir görev dağılımına gidildi. Yapılan görev dağılımında istifa eden A Milli Takım'dan sorumlu başkan vekili Ceyhun Kazancı'nın yerini alan isim de belli oldu.

ONUN GÖREVİNİ MECNUN OTYAKMAZ YAPACAK

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımına gidilmiştir.

1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır.

Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak; FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğunu da üstlenecektir.

Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar Sorumluluğunu da yürütecektir."

TFF'den istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu
Mecnun Otyakmaz

KAZANCI, 26 MART'TA İSTİFA ETMİŞTİ

Ceyhun Kazancı, 26 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

İSTİFA SEBEBİ YABANCI HAKEM KARARI

Öte yandan Ceyhun Kazancı'nın görevinden ayrılma nedeni de kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Kazancı'nın Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı aldığı öğrenilmişti. Beşiktaş cephesi, Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından derbilere yabancı hakem atanmasını istemişti. Ceyhun Kazancı, TFF'den önce Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

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Son Dakika Spor TFF'den istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • KaraKartal:
    ŞEREFLİ BEŞİKTAŞ'lı yöneticiler orada olmayacak! Koçun kuklalığından vazgeçmedikçe tff komple er geç değişecek! BEŞİKTAŞ'a karşı yapılan hadsizlikler unutulmaz, Fenerbahçe de dostluğumuzu kaybetmek istemiyosa istifaya davet eder... 71 1 Yanıtla
  • Ömer Arslan:
    sivasspor'un Süper lig'de olmaması hiç içinizi acıtmıyor mu bırakıp gittin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TFF'den istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu - Son Dakika
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