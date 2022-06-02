TFF'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik - Son Dakika
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TFF'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik

02.06.2022 22:53
TFF'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olan İstanbulspor için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olan İstanbul spor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "TFF olarak, kazanılan başarıdan dolayı İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve İstanbulspor camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca spor kulüpleri ve futbol camiasından isimler de sosyal medyadan veya internet siteleri üzerinden İstanbulspor'u tebrik etti.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik - Son Dakika
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