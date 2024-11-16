TFF\'den Tayfur Havutçu\'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu, kanser tedavisi için yoğun bakıma kaldırıldı. TFF, konuya ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Takımımızın eski oyuncusu Tayfur Havutçu'nun bir süredir devam eden hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - İSTANBUL