TFF'den Zafer Tırpançeker için taziye mesajı
TFF, eski üyesi Zafer Tırpançeker'in vefatı dolayısıyla taziye yayımladı ve başsağlığı diledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF eski yönetim kurulu üyesi Zafer Tırpançeker'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Zafer Tırpançeker'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Zafer Tırpançeker'in naaşı bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhum Zafer Tırpançeker'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
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