TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu - Son Dakika
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TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu

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TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
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A Milli Takım'ın Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu maçta gördüğü sarı kartla İtalya karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler, milli takım kampından ayrıldı. İspanyol basını, yıldız futbolcunun Real Madrid'e beklenenden erken ve sakatlık yaşamadan dönecek olmasının Jose Mourinho'yu oldukça sevindirdiğini yazdı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü. İki futbolcu da bu kartların ardından İtalya karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü.

TFF İKİ FUTBOLCUNUN KAMPTAN AYRILDIĞINI DUYURDU

Yaşanan gelişmenin ardından TFF, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın izinli olarak A Milli Takım kampından ayrıldığını açıkladı. Böylece İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Arda Güler, milli arayı planlanandan daha erken tamamlayarak Real Madrid'e dönme fırsatı yakaladı.

TFF duyurdu, <a class='keyword-sd' href='/jose-mourinho/' title='Jose Mourinho'>Jose Mourinho</a> bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu

MOURINHO HABERE ÇOK SEVİNDİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler'in A Milli Takım kampından ayrılmasını büyük bir rahatlıkla karşıladı. Portekizli teknik adamın, milli takımlara giden futbolcularının durumları nedeniyle endişeli olduğu belirtildi.

MBAPPE VE KONATE SAKATLANDI

Mbappe ve Konate'nin milli takımlarında sakatlık yaşamalarının yanı sıra Valverde'nin de henüz tamamen iyileşmemiş olması Mourinho'yu düşündüren gelişmeler arasında yer aldı. Bu nedenle Arda Güler'in herhangi bir sakatlık yaşamadan ve beklenenden erken şekilde Real Madrid'e dönecek olması Portekizli teknik adamı sevindirdi.

ARDA'DAN MOURINHO'YA SÜRPRİZ

İspanyol basınında Arda Güler'in milli aradan erken dönmesinin Mourinho açısından gerçek bir sürpriz olduğu ifade edildi. Milli takım kampından sağlıklı şekilde ayrılan Arda'nın Real Madrid'e katılacak olması, kadrodaki diğer futbolcuların yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Mourinho'nun yüzünü güldürdü.

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