TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kuruluna 8 yeni üye eklendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Futbolu Koordinasyon Kuruluna 8 üye daha eklendi.
TFF'nin internet sitesindeki kurul listesinde Hüseyin Doğru, İbrahim Gökhan Çakır, Yakup Kaya, Birol Aydın, Ayhan Yıldırım, Alparslan Erkoç, Cem Çınar ve Ahmet Kaan Özyürek de yer aldı.
Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu yeni üyelerle beraber şu isimlerden oluştu:
Kerim Vural (Başkan), Osman Çakmak, Hamza Doğan, Hüseyin Küçük, Abubekir Özcan, Serkan Çakmaklı, Hasan Serkan Canmutlu, Serdar Yıldız, Yalçın Sırakaya, Hüseyin Doğru, İbrahim Gökhan Çakır, Yakup Kaya, Birol Aydın, Ayhan Yıldırım, Alparslan Erkoç, Cem Çınar, Ahmet Kaan Özyürek
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