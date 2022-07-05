Saygın kişiliği, örnek yöneticiliği ve güler yüzüyle her zaman hatırladığımız merhum başkanımızın ismi, Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşatılırken Spor Toto Süper Lig'in 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan Sezonu adıyla oynanmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TFF, eski başkan Hasan Doğan'ı andı - Son Dakika

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