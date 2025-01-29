TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

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Türkiye Futbol Federasyonu, Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetlerinin ibra oylamasına sunulan mali raporu için alınan yönetim kurulu karar defterinde dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının olmadığının tespit edilmesi üzerine Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

29.01.2025 20:14  Güncelleme: 23:01
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Türkiye Futbol Federasyonu, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce de gündeme taşıdığı sebepler nedeniyle eski başkan Mehmet Büyükekşi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

MALİ RAPORDA İMZASI YOK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nda Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetlerinin ibra oylamasına sunulan mali raporu için alınan yönetim kurulu karar defterinde dönemin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının olmadığı tespit edildi. Federrasyon, bu gelişmenin ardından eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" ifadelerini kullanmıştı.

TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cocukluk askimsin:
    fenerin köpeği önce kendini aklasin sonra feenerin eski köpeğine havlasin 34 78 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ÖNCE KENDİNİ AKLASIN 3 AYDA KİRLENDİ 30 46 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    kaynak fırıldak alinin maşası bunlar sosyal medya da örgüt kurmuşlar devlet bunum üstüne gitsin FB beka sorunudur acilen kapatılmalı 22 37 Yanıtla
  • Yalçın Döken:
    Eski haber hala dava acacaklar hukumet dokunmaz ona fetö arkasında 18 1 Yanıtla
  • Ugur Azim:
    Bütün gs tayfa üşüşmüs Büyükekşiyi koruyorlar ??Biz söyleyince ağlamayın diyorlardı.Hadi bol bol savunun Mehmet abinizi 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    aklarlar, kimse hükümetten habersiz hırsızlık yapamaz . ortakları vardır 6 0 Yanıtla
  • Feti2323:
    önce ali koçun kucağından inmesi lazım 1 1 Yanıtla
  • Abdullah Baykal:
    bi bulunamadınız Awk 6 aydır 1 0 Yanıtla
  • Gökhan:
    gesenin geçen sezon transfer paraları nerden geldiği belli oldu 1 0 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    gsnin kongre üyesi fetösünden ne beklenir 1 0 Yanıtla
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