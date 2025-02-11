TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Spor

TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu

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İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

11.02.2025 22:35
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İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili harekete geçti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, geçmiş dönemde başkanlık yapan Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"MALİ DETAYLAR ÜZERİNDE OYNAMA YAPILMIŞ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mali tablosu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" demişti.

TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu

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Son Dakika Spor TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • mesut:
    Bütün Fetöcü Uyuyan Hücreler Tek Tek Dökülmeye başlayacak, 6S son 30 yılda kazandığı kupaları yargılanarak iade edecek 543 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    hadi bakalim nerde paraciklar 116 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    glatasaray bu ülkenin en büyük beka sorunudur 73 28 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    G5 E NİYE KİMSE SUÇ DUYURUDUNDA BULUNMUYOR. G5 VE EKŞİ SUÇ ORTAĞI DEĞİLMİ. HEP BERABER FUTBOLU ÖLDÜRDÜLER. 10 38 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Editör beğeni sayılarını aniden 100 300 500 değiştiriyor. Özellikle "fetö" ve hakaret içerikli yorumlarda beğeni sayısını arttırıyor. mesut ve birkaç ismi kullanarak site editörü "halkı kin ve düşmanlığa sevk edici" şeyler yazıp yukarı çıkarıyor. AVUKAT varsa Terör Örgütü seviciliği ve halkı manipüle edici işler yapan siteyi şikayet edebilir mi lütfen? 35 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    FERAT SANA EN ÇOK HANGİ KÜFÜRÜ EDİYORLAR BEN ETMİYECEM DE SEN ANLARSIN 20 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ KÜÇÜK TAS BU ULKENIN BEKAA SORUNUDUR. KOCANIZ GALATASARAY DIR. 4 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş pişmanlıktır ayrıca şişlenecek ferhat domlckk 11 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hepiniz Aynı Poksunuz 9 9 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    badem yağı normal parayı sever 15 1 Yanıtla
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