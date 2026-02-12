TFF, Eski Futbolcular İçin Saygı Duruşu Yapacak - Son Dakika
TFF, Eski Futbolcular İçin Saygı Duruşu Yapacak

12.02.2026 19:21
TFF, Candemir Berkman ve Ömer Kaner için bu hafta profesyonel lig maçlarında saygı duruşu düzenleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta yapılacak profesyonel lig maçlarında hayatını kaybeden eski milli futbolcular Candemir Berkman ve Ömer Kaner anısına saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Vefa kulüplerinin eski oyuncusu Candemir Berkman ile A Milli Takımımız, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski oyuncusu Ömer Kaner'in vefatı nedeniyle 13, 14, 15 ve 16 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." denildi.

İsteyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
