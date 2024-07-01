TFF, eski milli futbolcuların Avrupa Şampiyonası'na davet edilmediği iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Spor

TFF, eski milli futbolcuların Avrupa Şampiyonası'na davet edilmediği iddialarına tepki gösterdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avusturya maçı öncesinde ortaya atılan eski milli futbolcular ve teknik direktörlerin Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlara davet edilmediği yönündeki iddialara tepki gösterdi. TFF, yapılan açıklamada asılsız iddiaların dezenformasyon amacıyla gündeme getirildiğini belirtti ve geçmiş yıllarda milli takımda görev almış futbolcuların ve teknik direktörlerin davet edildiğini vurguladı. Ayrıca, milli takımı destekleyen ve motivasyon sağlayan herkese teşekkür edildi ve milli birliğin bozulmasına fırsat verilmeyeceği ifade edildi.

01.07.2024 13:13
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avusturya maçı öncesinde ortaya atılan eski milli futbolcular ve teknik direktörlerin Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlara davet edilmediği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiyemiz için son derece önemli olan yarınki Avusturya maçı öncesinde, daha önce de farklı şekillerde dezenformasyon amacıyla gündeme getirilen asılsız iddialara yenileri eklenmeye çalışılmaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, geçmiş yıllarda 40 ve üzerinde A Mili Futbol Takımımızın formasını giymiş oyuncularımız, geçmiş dönemlerde milli takımımızda görev almış teknik direktörlerimiz ile birlikte Süper Lig'de 100 maç ve üzeri görev yapmış yerli teknik direktörlerimiz, Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarımıza davet edilmişlerdir." ifadeleri yer aldı.

"Davetimiz üzerine Almanya'ya gelerek ya da ülkemizden manevi desteğini göndererek Gürcistan, Portekiz ve Çekya karşılaşmalarında vatansever milletimiz ile tek yürek olup 'Bizim Çocuklar'a kalpten destek veren eski milli futbolcularımıza ve teknik direktörlerimize taşıdıkları kimliğin ve sorumluluğun gereğini örnek bir şekilde yerine getirdikleri için teşekkür ediyoruz." sözlerinin yer aldığı açıklamada, ayrıca şu görüşler yer aldı:

"Kendilerinin veya hizmet ettikleri odaklarının menfaatini ülke çıkarlarından üstün tutan, manipülasyon, dezenformasyon, türlü yalan ve iftiralarla menfaat peşindeki kişileri de kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; ürettikleri spekülasyonlarla milli birliğimizi ve tarih yazmaya devam eden A Milli Futbol Takımımızın motivasyonunu, kusursuz devam eden A Milli Takım kamp huzurunu bozmayı hedefleyen art niyetli kişilere ve gruplara asla fırsat vermeyeceğiz. Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez eleme grubundan lider olarak katılan, son 16 turuna yükselen en genç kadroya sahip A Milli Futbol Takımımıza başından beri tek yürek olarak destek veren değerli futbol insanlarına, sorumlu medya mensuplarına, yurtta ve dünyanın her yerinde kalbi ay-yıldız için atan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu turnuvada olduğu gibi milli formayı giyen evlatlarımızla Türk milleti olarak hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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