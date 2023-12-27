 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri açıklandı. Yılport Samsunspor, En Centilmen Takım ödülünü kazanırken, Trabzonsporlu Edin Visca En Centilmen Oyuncu seçildi ve Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ivo Vieira En Centilmen Teknik Direktör olarak ödüllendirildi.

TFF Fair Play Ödülleri\'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belli oldu
27.12.2023 - 14:43,
Abone Ol

TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlenen TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, "En Centilmen Takım" ödülünü Yılport Samsunspor'a verdi. "En Centilmen Oyuncu" ödülünü Trabzonsporlu Edin Visca alırken, "En Centilmen Teknik Direktör" ise Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ivo Vieira oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Centilmen, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belli oldu - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
Gazze'de gizemli mantar enfeksiyonu tehlike saçıyor Gazze'de gizemli mantar enfeksiyonu tehlike saçıyor
13:48
Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 Gazze'de gizemli mantar enfeksiyonu tehlike saçıyor
13:48 Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:06:26. #1.13#
SON DAKİKA: TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement