TFF: "Bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur" - Son Dakika
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TFF: "Bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur"

17.06.2022 15:26
TFF: "Bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurulları istifaya davet etmesi üzerine, bazı kurul başkan ve üyelerinin istifalarını federasyona sunduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurulları istifaya davet etmesi üzerine, bazı kurul başkan ve üyelerinin istifalarını federasyona sunduğunu açıkladı. TFF ayrıca şu ana dek çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyeler için de istifa davetini yineledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Ankara'da 16.06.2022 tarihinde gerçekleşen TFF Genel Kurulu'nda, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, bembeyaz yeni bir sayfa açmak hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurullarımıza istifa etmeleri davetinde bulunmuştur.

Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek, bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını Federasyonumuza sunmuştur.

Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF: 'Bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur' - Son Dakika

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