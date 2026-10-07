TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı - Son Dakika
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TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha yaşandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni olan Genel Sekreter Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Ayaz'ın ayrılığı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ın istifasının ardından geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda peş peşe yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni olan Genel Sekreter Abdullah Ayaz görevinden ayrıldı.

TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı

HACIOSMANOĞLU'NUN YEĞENİ GÖREVİ BIRAKTI

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdullah Ayaz'ın 5 Ekim 2026 tarihinde istifasını federasyona sunduğunu açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı

MEVLÜT AKTAN DA İSTİFA ETMİŞTİ

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da daha önce görevinden istifa etmişti. Aktan, görevinden ayrılırken mevcut TFF yönetimine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulunmuştu.

Aktan, "Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir." ifadelerini kullanmıştı. Aktan ayrıca, "Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz." demişti.

TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı


İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mesut mesut:
    Bu Sefer Gs Bitdi. Batınca Herkez gemi yi Terk ediyor 0 2 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    yeğenidemi oradaymış 1 0 Yanıtla
  • serdarguzel10 serdarguzel10:
    neden ya ne gerek vardı şimdi durduk yere 0 0 Yanıtla
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