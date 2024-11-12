TFF harekete geçti: MHK milli arada değişiyor - Son Dakika
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Spor

TFF harekete geçti: MHK milli arada değişiyor

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TFF, son dönemde artan hakem hataları ve kulüplerin tepkileri üzerine Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) değişiklik yapma kararı aldı. Kulislerde konuşulanlara göre değişikliğin milli arada gerçekleştirilmesi bekleniyor.

12.11.2024 12:07  Güncelleme: 12:34
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Trendyol Süper Lig'de son zamanlardaki hakem hatalarına kulüpler büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi.

"MHK DEĞİŞECEK" İDDİASI

Kulislerde konuşulanlara göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi değişecek, operasyon da milli arada gerçekleşecek.

MHK'nin yeni başkanının, Azerbaycan'ın eski MHK başkanı olan ve şu anda TFF'de UEFA gözlemcisi olarak görev yapan Barış Şimşek olacağı öğrenildi. Şimşek, TFF'de daha önce VAR koordinatörlüğü ve hakem işleri müdürlüğü yapmıştı.

TFF harekete geçti: MHK milli arada değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Ferhat Gündoğdu, Barış Şimşek, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF harekete geçti: MHK milli arada değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Johan Elmander:
    Ali koc istediğini yaptırıyor, alın size yapının babası 120 28 Yanıtla
  • Sergen:
    fb sivas, djiku el pozisyonunda hakem eli göremiyor ne hikmetse, hakem farklı açı istiyor ama VAR başka açı yok diyor! Yayıncı kuruluş sadece 1 açı sunuyor başka kamera görüntüsü vermiyor! Hakemler ve yayıncı kuruluştaki kötü yapılanma değişmeli... 91 12 Yanıtla
  • Karşıyakalı:
    Avrupada aleyhine en çok penaltı verilen takım gs. Çok iyi top oynayan rakip ceza sahasında en çok giren takım gsnin lehine ise penaltılar verilmiyor, 1 penaltı golü var. Harbi hakemler medya acayip bi yapı ve algı çalışması var. 94 5 Yanıtla
  • Sergen:
    fb sivas maçı 3. gol: tadic kalecinin görüş açısını kapatıyor, ofsayt 1. gol: istemeden de olsa elle oynama var avantaj sağlıyor, iptal edilmeli 2. gol: mert hakan faul yapıyor ve kaleci havadaki eliyle ilk önce topa müdahale edip topu çeliyor penaltı değil Hakemler ve yayıncı kuruluştaki kötü yapılanma değişmeli... 79 9 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    mevcut hakemlerden nemalananlar, her maç penaltı-kırmızı kart jokeri kullananlar düşünsün, Galatasaraylık bir durum yok. 54 6 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    fener lider olana kadar herseyi değiştiriyor bunlarda. ama başkanlarını degistirmedikleri sürece şampiyonluk hayal. 54 6 Yanıtla
  • Sergen:
    fb sivas, fb lehine penaltı verilen pozisyonunda VAR kalecinin topa teması olmadığını söyleyerek yanlış yönlendiriyor. Oysa ki kaleci ilk önce havadaki eliyle topa dokunup topu çeliyor. VAR, hakemi penaltıya zorluyor! Üstelik öncesinde mert hakanın faulü var! Hakemler ve yayıncı kuruluştaki kötü yapılanma değişmeli... 48 7 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Boş işler ne olursa olsun gs şampiyon 36 12 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Sistem Yine Aynı Olur 17 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Temizlik başladı 4 4 Yanıtla
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