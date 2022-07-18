Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu , Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulundan oluşan hukuk kurullarının başkan ile üyelerinin tanıtılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TFF Hukuk kurullarının tanıtım toplantısı, 20 Temmuz'da Riva'da yapılacak - Son Dakika

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