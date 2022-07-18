TFF Hukuk kurullarının tanıtım toplantısı, 20 Temmuz'da Riva'da yapılacak - Son Dakika
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TFF Hukuk kurullarının tanıtım toplantısı, 20 Temmuz'da Riva'da yapılacak

18.07.2022 17:35
TFF Hukuk kurullarının tanıtım toplantısı, 20 Temmuz'da Riva'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hukuk kurullarının tanıtım toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hukuk kurullarının tanıtım toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulundan oluşan hukuk kurullarının başkan ile üyelerinin tanıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı toplantının saat 16.00'da başlayacağı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Hukuk kurullarının tanıtım toplantısı, 20 Temmuz'da Riva'da yapılacak - Son Dakika

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