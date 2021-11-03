Üye Girişi
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir - Son Dakika

TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir

03.11.2021 20:34
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir

Galatasaray, TFF'nin onaylamamasına rağmen Lokomotiv Moskova maçının tam kapasiteyle oynanacağını duyurdu. Sarı-kırmızılıların bu kararını değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Etik ve Disiplin Kurulları ile son olarak da Tahkim Kurulu üyeliği yapan Taner Ünlü, "TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir" dedi.

Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların karşılaşmayı tam seyirci kapasitesiyle oynama başvurusu TFF tarafından reddedilmişti. Ancak Galatasaray bu kararı tanımayarak Lokomotiv Moskova maçının tam seyirci kapasitesiyle oynanacağını açıkladı. Bu hamle sonrası sarı-kırmızılı kulüp ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

"TFF'NİN GALATASARAY'IN LİSANSINI ASKIYA ALMA VE İPTAL ETME HAKKI VAR"

Ntvspor.net'e açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Etik ve Disiplin Kurulları ile son olarak da Tahkim Kurulu üyeliği yapan Taner Ünlü, Galatasaray'ın TFF'nin açıklamasıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray'ın kararı ilginç. TFF'nin Galatasaray'ın lisansını askıya alma ve iptal etme hakkı var. TFF, Galatasaray'ı Süper Lig'den men edebilir. Organizasyonu düzenleyen, futbolun patronu TFF. Her türlü futbol faaliyetlerini yönetme hakkı TFF'nin. Futbol kulüplerini temsil etmek üzere özel hukuk kurallarına tabi TFF kurulmuştur. "Futbolu ben yönetiyorum" diyor, siz "hayır" diyorsunuz. Galatasaray'a sempatim vardır ancak koca bir kulüp nasıl böyle hukuksuz açıklamalar yapar. Şaşırıyorum. Ülkede sesi yüksek çıkanın haklı bir düşünce var. Kulüpler, TFF'nin kurallarına uymak zorunda. Uymazsa belki göz boyamak içindir. Yapabileceklerini zannetmiyorum. Daha önce Oğulcan Çağlayan için "CAS'a gideriz" dediler. Gidebildiler mi?"

TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de krizler bitmiyor! Yönetim Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi 20:12 Fenerbahçe'de krizler bitmiyor! Yönetim Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti 19:53 Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu 19:14 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti 19:03 Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 18:08 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi 17:51 Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı

Son Dakika Haberleri
20:34 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir
20:13 ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirmişlerdi! 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
20:12 Fenerbahçe'de krizler bitmiyor! Yönetim Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi
19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi
19:34 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı
19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak
19:13 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
19:02 Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
18:30 Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi
18:23 Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim
Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum         
20:14
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak         
19:21
Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı         
19:13
Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim         
18:24
Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı         
17:58
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 20:45:23. #1.11#
SON DAKİKA: TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement