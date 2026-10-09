TFF kararıyla A Milli Takım'da Montella dönemi 40 maçta 21 galibiyetle sona erdi - Son Dakika
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TFF kararıyla A Milli Takım'da Montella dönemi 40 maçta 21 galibiyetle sona erdi

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TFF Yönetim Kurulu kararıyla A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Montella yönetiminde milliler 40 maçta 21 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 5 beraberlik alırken 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı ve UEFA A Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun kararıyla yolların ayrıldığı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında 40 maçta boy gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'nın başına 21 Eylül 2023'te geçen Vincenzo Montella dönemi 3 yıl sürerken, milliler İtalyan teknik adamla 40 maça çıktı.

Ay-yıldız ekibin başında 31'i resmi, 9'u özel 40 maça çıkan Vincenzo Montella, galibiyet sayısıyla dikkati çekti.

Montella yönetiminde 21 galibiyet elde eden millilerin galibiyet sayısı, beraberlik ve yenilgi sayısının toplamını geçti.

Milliler, İtalyan teknik adamla rakiplerine 14 kez kaybederken 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı bu maçlarda 66 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 57 gol gördü.

2024'te çeyrek final oynadı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri döneminde Stefan Kuntz'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Vincenzo Montella, millilerle turnuvaya katılma başarısı gösterdi.

Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın bulunduğu gruptan çıkan milliler, son 16 turunda ise Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Hollanda'yla eşleşen ay-yıldızlılar, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grubu 2. sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselmek için play-off oynadı.

Play-off mücadelesinde Macaristan'ı geçen milliler, UEFA A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı; İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'la Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösterdi. Grubu İspanya'nın ardından 2. sırada tamamlayarak play-off hakkı kazanan milliler, önce Romanya'yı ardından da Kosova'yı geride bırakarak 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldı.

Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD'yle aynı grupta yer alan milliler, ilk 2 maçı kaybederek organizasyondan elendi.

UEFA Uluslar A Ligi'nde puan alamadı

Dünya Kupası'nın ardından Vincenzo Montella yönetiminde UEFA Uluslar A Ligi maçlarına çıkan A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı grupta 4 maç oynadı.

Fransa'ya Kocaeli'de 1-0, İtalya'ya Bursa'da 4-1 yenilen milliler, deplasmandaki Belçika mücadelesinden de 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Gruptaki 4. maçında İtalya'yla deplasmanda karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 3-1 kaybederek 4 maç sonunda puan alamadı.

İtalya ile oynanan bu maç, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın A Milli Futbol Takımı'nın başındaki son karşılaşma oldu.

Türkiye'nin Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı maçlar şöyle:

Tarih

Maç

Organizasyon

Sonuç

12.10.2023

Hırvatistan-Türkiye

EURO 2024 Elemeleri

0-1

15.10.2023

Türkiye-Letonya

EURO 2024 Elemeleri

4-0

18.11.2023

Almanya-Türkiye

Özel

2-3

21.11.2023

Galler-Türkiye

EURO 2024 Elemeleri

1-1

22.03.2024

Macaristan-Türkiye

Özel

1-0

26.03.2024

Avusturya-Türkiye

Özel

6-1

04.06.2024

İtalya-Türkiye

Özel

0-0

10.06.2024

Polonya-Türkiye

Özel

2-1

18.06.2024

Türkiye-Gürcistan

EURO 2024

3-1

22.06.2024

Türkiye-Portekiz

EURO 2024

0-3

26.06.2024

Çekya-Türkiye

EURO 2024

1-2

02.07.2024

Avusturya-Türkiye

EURO 2024

1-2

06.07.2024

Hollanda-Türkiye

EURO 2024

2-1

06.09.2024

Galler-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

0-0

09.09.2024

Türkiye-İzlanda

UEFA Uluslar Ligi

3-1

11.10.2024

Türkiye-Karadağ

UEFA Uluslar Ligi

1-0

14.10.2024

İzlanda-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

2-4

16.11.2024

Türkiye-Galler

UEFA Uluslar Ligi

0-0

19.11.2024

Karadağ-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

3-1

20.03.2025

Türkiye-Macaristan

UEFA Uluslar Ligi

3-1

23.03.2025

Macaristan-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

0-3

07.06.2025

ABD-Türkiye

Özel

1-2

10.06.2025

Meksika-Türkiye

Özel

1-0

04.09.2025

Gürcistan-Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri

2-3

07.09.2025

Türkiye-İspanya

2026 Dünya Kupası Elemeleri

0-6

11.10.2025

Bulgaristan-Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri

1-6

14.10.2025

Türkiye-Gürcistan

2026 Dünya Kupası Elemeleri

4-1

15.11.2025

Türkiye-Bulgaristan

2026 Dünya Kupası Elemeleri

2-0

18.11.2025

İspanya-Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri

2-2

26.03.2026

Türkiye-Romanya

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali

1-0

31.03.2026

Kosova-Türkiye

2026 Dünya Kupası play-off finali

0-1

01.06.2026

Türkiye-Kuzey Makedonya

Özel

4-0

07.06.2026

Türkiye-Venezuela

Özel

2-1

14.06.2026

Avustralya-Türkiye

2026 Dünya Kupası

2-0

20.06.2026

Türkiye-Paraguay

2026 Dünya Kupası

0-1

26.06.2026

Türkiye-ABD

2026 Dünya Kupası

3-2

25.09.2026

Türkiye-Fransa

UEFA Uluslar Ligi

0-1

28.09.2026

Türkiye-İtalya

UEFA Uluslar Ligi

1-4

02.10.2026

Belçika-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

3-0

05.10.2026

İtalya-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

3-1

Kaynak: AA
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