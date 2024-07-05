TFF, Merih Demiral'ın savunmasını UEFA'ya gönderdi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avusturya müsabakasında gol sevincinde 'Bozkurt' işareti yapmasından dolayı hakkında soruşturma açılan Merih Demiral için hazırlanan 30 sayfalık savunmayı UEFA'ya gönderdi.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevincinde 'Bozkurt' işareti yapmasından dolayı soruşturma açmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Merih için savunmasını bu sabah UEFA'ya gönderdi. 30 sayfalık yapılan savunmada, Merih Demiral'ın yaptığı bu işaretin Türk geleneğinin 1000 yıllık simgesi olduğu vurgulanırken, daha önce diğer futbol müsabakalarında yapılan ve ceza almayan olayların da savunmaya eklendiği ifade edildi.

UEFA'nın, Merih Demiral ile ilgili kararını öğlenden sonra açıklaması bekleniyor. - HANNOVER