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Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor - Son Dakika

Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor

TFF, Süper Lig'in yayın hakları için kurduğu ihale komisyonu, yayın gelirini 250 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. TFF, yayın ihalesinden gelecek parayı artırmak için Süper Lig'e play-off sistemini getirmeyi de gündemine aldı.

04.12.2023 - 08:47,  Güncelleme: 09:27
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Kulüpler Birliği ile ortaklaşa komisyon kuran TFF, yeni dönem yayın ihalesi için detaylı çalışmalar yapıyor. TFF'nin en büyük hedefi ise 500 milyondan 85 milyon dolar seviyelerine kadar düşen yayın gelirini 250 milyon dolar seviyelerine yeniden çıkarmak.

PLAY-OFF SİSTEMİ GELİYOR

Akşam'da yer alan habere göre, TFF'nin yayın ihalesinden gelecek geliri artırmak için ise ilk planı Süper Lig'e play-off sistemini getirmek. Bu yöntemle derbi ve büyük maçların daha fazla oynatılması sağlanarak daha çok izleyiciye ulaşılacak.

6 FARKLI ÖNERİ SUNULDU

Kulüplere bu konuda tam 6 farklı play-off formatı önerilirken henüz net karara varılmış değil. Yapılacak son toplantılar sonrası yeni sezonda Süper Lig'de format değişikliği konusunda karara varılacak.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig'in hem kanalı hem de formatı değişiyor - Son Dakika
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