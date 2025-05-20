TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü - Son Dakika
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TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

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TFF\'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva\'ya yürüdü

TFF'nin 3. Lig için aldığı yaş kuralına futbolculardan büyük tepki geldi. Yeni sezonda uygulanacak olan kurala göre, takımlar 25 yaşından büyük en fazla 5 oyuncu oynatılabilecek. Bu karara tepki gösteren 250 futbolcu, TFF'nin Riva'daki merkezine protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Futbolcular ve aileleri, TFF'nin önümüzdeki sezon uygulayacağı kuralın kaldırılmasını talep etti.

20.05.2025 14:47  Güncelleme: 14:55
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig için yeni sezonda aldığı yaş kuralına tepkiler devam ediyor.

RİVA'YA YÜRÜDÜLER

Bu kez futbolcular, TFF'ye yürüdü. 250 futbolcu, 3. Lig'e getirilen 25 yaşından büyük maksimum 5 oyuncu sınırı nedeniyle TFF'nin Riva'daki merkezine protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Aileleriyle birlikte gelen ve siyah giyen futbolcular, TFF'nin önümüzdeki sezon uygulayacağı kuralın kaldırılmasını talep etti.

Sporx'de yer alan habere göre, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ne randevu vermeyen TFF, protesto sonrası 2 yönetici ve 3 futbolcuyla konu hakkında görüşmeyi kabul etti.

TFF'NİN YAŞ KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda 3. Lig'de oyuncu uygunluğuyla ilgili bir değişikliğe gitmişti. Alınan karara göre, 2025-2026 sezonundan itibaren kulüpler, doğum tarihi 31 Aralık 2000 ve öncesi olan en fazla 5 oyuncuyu tescil ettirebilecek.

TFF\'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva\'ya yürüdü

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay:
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SON DAKİKA: TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü - Son Dakika
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