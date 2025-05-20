TFF\'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva\'ya yürüdü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig için yeni sezonda aldığı yaş kuralına tepkiler devam ediyor.

RİVA'YA YÜRÜDÜLER

Bu kez futbolcular, TFF'ye yürüdü. 250 futbolcu, 3. Lig'e getirilen 25 yaşından büyük maksimum 5 oyuncu sınırı nedeniyle TFF'nin Riva'daki merkezine protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Aileleriyle birlikte gelen ve siyah giyen futbolcular, TFF'nin önümüzdeki sezon uygulayacağı kuralın kaldırılmasını talep etti.

Sporx'de yer alan habere göre, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ne randevu vermeyen TFF, protesto sonrası 2 yönetici ve 3 futbolcuyla konu hakkında görüşmeyi kabul etti.

TFF'NİN YAŞ KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda 3. Lig'de oyuncu uygunluğuyla ilgili bir değişikliğe gitmişti. Alınan karara göre, 2025-2026 sezonundan itibaren kulüpler, doğum tarihi 31 Aralık 2000 ve öncesi olan en fazla 5 oyuncuyu tescil ettirebilecek.